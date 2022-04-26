Türkiye Gazetesi

Suudi kraliyet ailesi, veliaht prens Sultan bin Abdulaziz El Suud tarafından özel uçak olarak kullanılmak üzere 300 milyon dolara tamamen beyaz bir Boeing 747-8 satın almıştı. Uçağın içi, İsviçre’nin Basel şehrinde prensin isteklerine göre baştan aşağı yeniden dizayn edilirken El Suud 2012 senesinde öldü. Uçak 10 sene hiç kullanılmadan bekledi.

UÇAK MEZARLIĞINA DÖNDÜ

Şimdiye kadar sadece 42 saat uçuş gerçekleştiren uçak, hurdaya ayrılmak üzere cuma günü ABD'nin Arizona eyaletindeki dünyanın en büyük uçak mezarlığına gönderildi. Uçağı Suudi kraliyet ailesinden geri satın alan Boeing'in araca yeni bir hayat vermesi bekleniyor. Normalde bir Boeing 747, ancak 100.000 saatlik uçuş sonrasında hurdaya ayrılıyor.

Suudi Arabistan’daki ezan yarışmasını Türk imam kazandı Suudi Arabistan’da düzenlenen “Kur’an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması”nda Muhsin Kara 1’inci, Alpcan Çelik ise 2’nci oldu.