Türkiye Gazetesi

Kolombiya'da meydana gelen korkunç bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı, okuyanların adeta kanını dondurdu. 23 yaşındaki Yadira Alexandra Yepes Sotelo isimli kadın, doğuma kısa bir süre kala düşük yaparak bebeğini kaybetti. Kaybı sonrası gerçeği ailesinden gizleyen kadın, korkunç bir plan yaptı ve harekete geçti.

KARNINDAN BEBEĞİNİ ÇALDI

Evsiz hamile bir kadını takibe alan Sotelo, kiralık katil tutarak planını uygulamaya koyuldu. Sokakta yaşayan hamile Sandra Johanna Alvarez Solano'yu kiralık katil tutup öldürten Sotelo, talihsiz kadının karnından bebeğini çaldı.



Talihsiz kadının cansız bedeni, bir kısmı kuşlar tarafından yenmiş halde bulundu

CESEDİNİ GÜNLER SONRA BULDULAR

Tuttuğu kiralık katille film senaryolarını anımsatan planını devreye sokan Sotelo, bebeğini çaldığı 37 yaşındaki kimsesiz kadının cansız bedenini sokak ortasında bıraktı. Polis ekiplerinin araştırmaları sonucunda talihsiz kadının cansız bedeninin bir kısmının kuşlar tarafından yenildiği tespit edildi.

GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Sotelo'nun ailesi, bebeğin sağlık durumunu öğrenmek için çocuğu hastaneye götürdü. Fakat bebekte görülen hormonal ve karakteristik farklılıklar nedeniyle bebeğin Sotelo'dan olmadığı konusunda şüpheye düşen hastane yetkilileri durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyene polis ekipleri, kadının cesedinin bulunduğu alandan Sotelo'nun kucağında bir bebekle geri döndüğünü fark etti. Sotelo ifadesinde cinayete azmettirdiğini itiraf ederken kadına yardım eden kiralık katilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri korkunç planın detaylarını ortaya çıkardı

5 BİN DOLAR ÖDEME YAPMIŞ

Olayın detaylarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Juan Carlos Saldarriaga, Sotelo'nun evsiz kadını öldürmesi için kiralık katile 5 bin dolar (yaklaşık 73 bin TL) ödeme yaptığını belirtti.

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