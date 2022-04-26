Türkiye Gazetesi

Rusya 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde sınır dışı hamlesine karşılık yaptığı açıklamada, "Rusya'nın eylemi haksız ve orantısız. İsveç, Rusya'nın yersiz eylemlerine uygun şekilde yanıt verecektir" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç'in Moskova Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı bildirildi. İsveç'in "Kiev rejimine askeri desteğinin" şiddetle protesto edildiği belirtilerek İsveçli diplomatların sınır dışı edildiği aktarıldı.

‘ULUSLARASI İZOLASYONUNU ENGELLİYOR’

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya bugün 4 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Rusya'nın eylemi haksız ve orantısız. Rusya, Batılı diplomatları sınır dışı ederek uluslararası izolasyonunu engelliyor. İsveç, Rusya'nın yersiz eylemlerine uygun şekilde yanıt verecektir" ifadelerini kullandı.

Rusya, 40 Alman diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti Rusya Dışişleri Bakanlığı, 40 Alman diplomat hakkında sınır dışı edilme kararı alındığını duyurdu.

Rusya'dan misilleme: Üç ülkenin diplomatlarına sınır dışı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalin ardından batılı devletlerden peş peşe yaptırım kararı gelmiş, yaptırımlardan nasibini alan Rus diplomatlar da Avrupa ülkelerinde 'istenmeyen kişi' ilan edilerek sınır dışı edilmişti. Rusya ise batılı devletlere ihraç ettiği ürünleri durdurarak yaptırımlara karşı koyarken, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’tan bazı diplomatların ise “istenmeyen kişi” ilan edildiğini duyurarak misilleme yaptı.

