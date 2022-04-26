Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin "hukuk ve ikinci bir şans ülkesi" olduğunu belirttiği yazılı açıklamasında "İkinci Şans Ayı" kapsamında 78 kişiye özel af çıkardığını duyurdu.

ŞİDDET OLAYLARINA KARIŞMAYANLAR AFFEDİLDİ

Affedilen kişilerin uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiğine ve şiddet olaylarına karışmadığına işaret eden Biden, bu kapsamda rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve toplum hizmetinde çalışan 3 mahkumu affettiğini belirtti. Biden, şu anda hapis yatan 75 kişinin de cezalarını iptal ettiğini belirterek hükümlülerin hapis sürelerini tamamladıktan sonra topluma kazandırılması için ABD Adalet Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı arasında yeni bir iş birliği kurulacağını aktardı.

Biden'dan 'enflasyon ve akaryakıt zamları açıklaması: Putin'i işaret etti Joe Biden, ABD'de son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının büyük oranda sorumlusunun Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu ileri sürdü.

Herkes merak ediyordu Biden, Obama'ya açıkladı Amerikalıların merak konusuydu, Biden bunu Obama'ya açıkladı. 2024'te başkanlık için ikinci kez aday olacak.