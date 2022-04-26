Türkiye Gazetesi

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya-Ukrayna savaşında son durumu ve savaşın gidişatını değerlendirdi. Milley, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de ciddi bir güvenlik tehlikesine kapı açtığını söyledi. Genelkurmay Başkanı Milley "Bugün tehlikede olan şey, Avrupa'nın II. Dünya Savaşı'ndan bu yana var olan güvenliğidir; siz bunu kolaylıkla 1945'ten bu yana mevcut olan küresel uluslararası güvenlik düzenine de uyarlayabilirsiniz. Bu uluslararası düzen, 78 yıldır sürüyor ve bugüne kadar büyük bir savaştan kaçınıldı" dedi.

"RUSYA PRENSİPLERİ ÇİĞNEDİ"

Bugünkü uluslararası güvenlik düzeninde büyük güçlerin, küçük ülkelere saldırmaması prensibinin oldukça hayati bir prensip olarak benimsendiğine işaret eden Milley "Rusya'nın Ukrayna saldırısı tam olarak bu prensibi çiğnedi" yorumunda bulundu.

"MOSKOVA, DÜNYAYI ARTAN BİR İSTİKRARSIZLIK DÖNEMİNE SÜRÜKLEYECEK"

ABD'li general, Rusya'nın bu saldırılarının karşılıksız kalması halinde Moskova'nın "uluslararası düzenin de peşine düşüp onu zayıflatmak isteyeceğine" ve bunun küresel sistemi "artan bir istikrarsızlık dönemine" sürükleyebileceğine dikkati çekti.

"ZAYIFLAMIŞ BİR RUSYA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Milley, Ukrayna'ya verdikleri desteğe devam edeceklerini ve savaşın kazananının Rusya olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak "Günün sonunda görmek istediğimiz ve ilgili tüm ülkelerin yaklaşımı, özgür ve bağımsız bir Ukrayna ile zayıflamış bir Rusya'dır." ifadesini kullandı.