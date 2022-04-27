Türkiye Gazetesi

Bilgisayar korsanlarının son vurgunu NFT'ler oldu. Yaklaşık 2,8 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen 91 adet NFT, Instagram üzerinden çalındı. Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş Bored Ape Yacht Club'a 91 takas edilemez dijital varlık NFT'nin, Instagram üzerinden yapılan kimlik avı saldırısında çalındığı ortaya çıktı.

BORED APE YACHT CLUP'IN INSTAGRAM'I HACKLENDİ

Techradar’da yer alan habere göre, 450 milyon değerindeki girişim olan ve BAYC adıyla bilinen Bored Ape Yacht Club’a ait Instagram hesabı bilgisayar korsanlarınca hacklendi.

BİR DAHA PAYLAŞIM YAPMAYACAKLAR

BAYC'nin kurucu ortağı Garga, bilgisayar korsanlarının aralarında 4 Bored Apes, 6 Mutant Apes ve 3 Bored Ape Kennel Club NFT'sinin de bulunduğu 91 NFT'yi çaldığını açıkladı. Garga, "bir daha Instagram'da önemli hiçbir şeyin paylaşılmayacağını" söyledi.

NFT NEDİR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türk Dil Kurumu ile yapılan ortak çalışmada, "NFT" terimini "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlemişti. NFT, herkesin erişebildiği bir dijital veri tabanında depolanan ve sahiplik kanıtı bulunan takas edilemez dijital varlıkları nitelendiriyor. Bored Ape Yacht Club ise Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş ve üyelerine ayrılmış sanal salonu ve değiştirilemez bir token koleksiyonu olan sanal platform.

Dünyanın konuştuğu NFT teknolojisine Türkçe ayarı: İsmin açılımı belirlendi Son yıllarda dünyanın en popüler teknolojilerinden biri haline gelen NFT yani non-fungible token (takas edilemez jeton) Türkçe açılıma kavuştu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından yapılan açıklamaya göre, artık NFT'nin karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' oldu.

NFT platformuna hacker saldırısı: Yaklaşık 2 milyon dolarlık kripto para kayıp NFT (takas edilemez jeton) platformu OpenSea, son günlerde NFT’lerin çalınmasıyla gündemde. Platformun güvenlik duvarını aşamayan bilgisayar korsanları, e-posta oltalama avı başlatarak yüzlerce sanal eseri çaldı.