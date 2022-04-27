Türkiye Gazetesi

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 16 yaşından küçük bir kişide sebebi bilinmeyen gizemli hepatit vakası belirlendi. Vaka semptomlarının, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu ay açıkladığı “hepatit virüsü” tanımlamasına uyduğu belirtildi. Yaşı, adresi ve cinsiyeti bildirilmeyen hastanın karantinaya alındığı kaydedildi.

Sağlık Çalışma ve Refah Bakanı Goto Şigeyuki, ülke genelinde çocuklar arasında vaka artışının kaydedilmediğini söyledi. “Tek tip semptomlar” bulunmadığı için halka yönelik “spesifik uyarılar” yapamadıklarını belirten Goto, dünya genelindeki benzer vakaları inceleyeceklerini dile getirdi. Kamu yayıncısı NHK, vakanın, Japonya genelinde ilk olduğunu açıkladı. DSÖ, 16 Nisan’daki yazılı açıklamasında, İngiltere’de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti. Hastalığın “gizemli” veya “nedeni belirsiz” olarak belirtilmesi, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir “küresel salgın” ihtimalini gündeme taşıdı. Covid-19, henüz adı konulmadan önce “gizemli bir akciğer rahatsızlığı” olarak tanımlanıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Gizemli hepatitten ilk ölüm Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere’de ortaya çıkan ve 11 ülkede görülen gizemli hepatit vakaları nedeniyle 169 kişinin hasta olduğunu 1 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dikkat: Çocuklarda vakalar patladı! Gizemli hepatit virüsü yayılıyor… Şimdi de başka bir ülkede ortaya çıktı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini bildirmişti. İsrail’de de aynı virüs patlak verdi. Yetkililer, 12 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün ortaya çıktığı açıkladı.