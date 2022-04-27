Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

Birleşmiş Milletler’den çarpıcı Kuzey Kore kararı: Nükleer silahsızlanma formunu yönetecek Nükleer füze denemeleriyle dünya gündeminden düşmeyen Kuzey Kore, gelen tepkilere aldırış etmeden çalışmalarına devam ediyor. Nerdeyse her gün nükleer füze denemelerine devam eden Kuzey Kore, bu sefer Birleşmiş Milletler’in yaptığı açıklama ile gündemde. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin 'Nükleer Silahsızlanma' formunu yöneteceği bildirildi. Alınan karara ise kimse inanamadı.

Aras Kargo, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı Aras Kargo, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) imzalayarak, sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaları sözleşmenin ilk 10 ilkesi çerçevesinde geliştirmeyi taahhüt etti.