Türkiye Gazetesi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı direktörü Rafael Grossi, 26 Nisan 1986’da gerçekleşen Çernobil faciasının yıldönümünde bölgeyi ziyaret etti. Grossi, “Radyasyon seviyesinin anormal olduğunu söyleyebilirim. Rus kuvvetlerinin buraya getirdikleri ağır teçhizatın hareket etmesi nedeniyle seviyeler yükseldi. Bunu gün be gün takip ediyoruz” dedi.

Rus askerleri bölgeyi Şubat ayı sonlarında ele geçirmiş ancak bir aydan fazla bir süre sonra ayrılmıştı. Askerlerin bölgeyi terk etmeden önce bölgeye radyasyon malzemeleri yaydığı ileri sürüldü.

Rus kuvvetlerinin, geçtiğimiz ay Avrupa Uzay Ajansı uyduları tarafından tespit edilen reaktörün dışlama bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele çabalarını da engellediği belirtildi.

Yetkililer, radyasyon seviyelerinin sonunda normale döneceği umuduyla artık parçaları toplamak gibi zorlu bir göreve sahip. Ancak Ukrayna'nın işgalinin belirsizliği göz önüne alındığında her şey olabilir.

Çernobil'in radyasyonlu toprağını kazan Rus askerleri tedavi altında! Ukrayna’yı işgal etmeye devam eden Rus birlikleri, 1986'da günümüz Ukrayna'sında patlayan Çernobil Nükleer Santrali’ni ele geçirmeye çalışarak tarihi bir hata yaptı. Yeni raporlara göre, yüzlerce askerin ciddi radyasyon zehirlenmesi yaşadığı bildiriliyor.

Ruslar, Çernobil'den çekildi! Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünü ajans yönetimine geri devrettiğini duyurdu.