Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin 11 Mart'ta Rus Parlamentosu'nun 386 üyesini yaptırım listesine aldığı hatırlatılarak, karşılıklılık temelinde İngiliz Avam Kamarası'nın 287 üyesi hakkında Rusya'nın yaptırım kararı aldığı ifade edildi.

Yaptırım kararı alınan İngiliz milletvekillerinin Rusya karşıtı yaptırım araçlarının oluşturulmasında en aktif rolü üstlendiği ve "Rus karşıtı histerinin" artmasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, bu isimlerin artık Rusya'ya girişlerine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, hakkında yaptırım kararı alınan Avam Kamarası üyelerinin isimleri de yer aldı.

Rusya Ukrayna ordusunun savaş zayiatını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 141 uçak, 110 helikopter ve 2 bin 576 tank ve zırhlı aracı vurduklarını bildirdi.

Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak İHA iddiası! Savaştan önce geliştirmişler ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna ordusuna verilecek olan Phoenix Ghost insansız hava araçlarının Rusya-Ukrayna savaşından önce Ukrayna'nın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirilmeye başlandığını söyledi.