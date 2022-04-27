Türkiye Gazetesi

Meksika’da Cruz Azul Çimento Fabrikası işçileri arasında çatışma çıktı. Söz konusu çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, saldıran işçi grubunun ateşli silahların yanı sıra molotof kokteyli de kullandığını belirtti.

"SALDIRIDA MOLOTOF KOKTEYLİ D EKULLANILDI"

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Tula şehrindeki Cruz Azul Çimento Fabrikasında iki işçi grubu arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda çok sayıda aracın yakıldığı ve fabrika binasına da zarar verildiği belirtildi. Hidalgo Eyaleti Valisi Omar Fayad yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Fabrikadaki şiddet olayının güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığını aktaran Fayad, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine de dikkat çekti.

Kooperatif olarak yönetilen ve işçilerin de hisse sahibi oldukları Tula Cruz Azul Çimento Fabrikasında yaşanan çatışmanın, fabrikayı ele geçirmek isteyen bir işçi grubunun 17 otobüsle fabrika girişine gelerek ateşli silahlarla diğer işçilere saldırması ile başladığı bildirildi. Görgü tanıkları, saldıran işçi grubunun ateşli silahların yanı sıra molotof kokteyli de kullandığını belirtti.



Hidalgo Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, yaşanan çatışma üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren işçi grubunun olay yerine güvenlik güçlerinin gelmesi üzerine kaçtığı bildirilirken, yapılan operasyonda 9 kişi tutuklandı.

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