Türkiye Gazetesi

İtalya'da Anayasa Mahkemesi (AYM), çok tartışılacak bir karar aldı. AYM, çocukların doğrudan babalarının soyadını almasına yönelik bütün kanuni düzenlemeleri gayrimeşru bulduğunu açıkladı. Bu düzenlemenin durdurulduğu kaydedildi.

HEM ANNE HEM DE BABANIN SOYADINI ALACAKLAR

AYM'nin kararında, babanın soyadının çocuklara doğrudan verilmesi kuralının "ayrımcı ve çocuğun kimliğine zarar verici olduğu" belirtildi. Çocuklara hem annenin hem de babanın soyadının verilmesi gerektiğine hükmetti. Ailelerin, soyadların sıralamasında anlaşamaması halinde kararı bir hakim tarafından alınacağı aktarıldı.

YARGI SÜRECİ BİR ÇİFT İLE BAŞLADI

Yüksek Mahkeme, ebeveynlerin, çocuklarının sadece bir soyadını taşımasında da anlaşabileceğini dile getirdi. İtalyan basınında "tarihi" olarak nitelenen karar, ülkenin güneyindeki Basilicata bölgesindeki bir çiftin başlattığı yargı sürecinin sonunda alındı.

ÜÇ ÇOCUK DA ANNELERİNİN SOYİMSİNİ ALDI

Söz konusu çift, evlenmeden önce doğan çocuklarının annenin soyadını taşıması, üçüncü evlatlarının ise evlilik sonrası olması sebebiyle otomatik olarak babanın soyadını alması dolayısıyla bu yola başlattı. İkili, kardeşler arasında farklı soy ismi sıkıntısı yaşanmamasını istedi. Üçüncü çocuklarının da ilk iki kardeş ile aynı şekilde annenin soyadını taşımasını isteyen çift, alt derece mahkemelerden dönen süreci AYM'ye taşıdı. Yüksek mahkeme bugün çiftin lehine karar verdi.

TARİH YAZDILAR

Çiftin avukatı Domenico Pittella "Bu karardan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu karmaşık ve yorucu yargı sürecine girişen çift tarihi yazdıklarının farkında" dedi.

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