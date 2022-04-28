Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşında gerilim iyice tırmanıyor. İli taraf arasında şiddetli çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna ordusu ve siviller Ruslara karşı direnişlerini sürdürürken Rus orduları ağır darbeler alıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Ukrayna ordusunun Rusya’ya ait bir TV antenin vurduğu görüldü.

RUS KANALLARI DEVRE DIŞI KALDI

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Ukrayna ordusunun Herson'da bulunan ve Rus güçlerinin kontrolü altında olan TV kulesini vurduğu görüldü. Saldırı sonrası Rus televizyon kanallarının çekmediği belirtildi.

PUTİN’DEN GÖZDAĞI

Öte yandan Ukrayna’ya karşı başlattıkları askeri operasyonlara dışarıdan gelecek müdahaleler hakkında açıklamalarda bulunan Putin, "Dış güçler tarafından hemen hemen her yıl komşu ülke ile karşı karşıya getirildik. Daha sonra Rusya ve Ukrayna'yı doğrudan bir çatışmanın içine soktular. Kırım ve Donbas'a askeri saldırı da dahil olmak üzere bu tür planlar, ne yazık ki bugünün sonuçlarını getirdi" ifadelerine yer verdi.

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