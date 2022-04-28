Türkiye Gazetesi

Sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su ve şu anda 267 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı. Neuralink, SolarCity ve Boring Company gibi birçok girişimde daha imzası bulunan Musk, yeni hedef olarak içecek üreticisi Coca Cola'yı belirledi.

Tartışmalı bir açıklama yapan Elon Musk, Coca Cola’yı satın alarak kolaya kokain eklemek istediğini söyledi. Bununla birlikte, 1800’lü yılların sonunda üretilmeye başlanan kolanın ilk tarifinde kokain olduğu belirtiliyor.

NTV'nin haberine göre, The Coca-Cola Company ile ilgili 1988 tarihli bir New York Times makalesinde kokainin başlangıçta içeceğe nasıl dahil edildiği ve 1900'lerde içecekten çıkarıldığı yazıyor.

Twitter'ı satın alan Elon Musk yıkıldı! Tesla hisselerinde sert düşüş Elektrikli otomobil devi Tesla, CEO Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almaya yönelik anlaşma yapmasının ardından kan kaybetmeye başladı. Tesla'nın hisseleri, sert şekilde düşmeye başladı. Musk, 21 milyar dolarlık kendi öz sermayesi ve Tesla hissesine karşı 12,5 milyar dolarlık kredi alarak Twitter'ı satın alacağını açıkladı.

Elon Musk’ın Twitter’da yapacağı 5 değişiklik Elektrikli otomobil devi Tesla’nın CEO'su Elon Musk, yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın almak için anlaştı. Twitter’ı aktif olarak kullanan ve daha önce pek çok kez platformdaki birçok özellikten yakınan Musk’ın yapması beklenen ilk 5 değişiklik gündemde.