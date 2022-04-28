Türkiye Gazetesi

Alpler’de kazı çalışmalarına devam eden bilim adamları, keşfettiği yeni kalıntı ile hayrete düştü. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen kazıda 205 milyon yaşında deniz canlısı çıkarıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK CANLISI

Bilim adamları tarafından keşfedilen hayvanın devasa boyutlarda olduğu ve dünyanın en büyük balinasından bile büyük olduğu öğrenildi.

“BU ÇOK BÜYÜK BİR KEŞİF”

Ekibin içinde yer alan Zürih Üniversitesi Paleontoloji Enstitüsü ve Müzesi'nden emekli Dr. Heinz Furrer, "Bu çok büyük bir keşif. Resmen heyecandan yerimizde duramıyoruz" ifadelerini kullandı.

“DAHA FAZLA KALINTI OLABİLİR”

Bonn Üniversitesi'nden baş yazar Dr. Martin Sandler ise, "Belki buzulların altında gizlenmiş dev deniz canlılarının daha fazla kalıntısı vardır" diye konuştu.

İslam Memiş ‘Final’ diyerek yatırımcıları uyardı! Alım için son fırsat, altın için yeni dönem 1 Mayıs’ta başlayacak Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed’in faiz artırım sinyalleri ve Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz akışını kesmesiyle sert düşüşe geçti. Ons altın 1880 dolara kadar düşerken, gram altın psikolojik sınır olan 900 TL’nin altına geriledi. Altın fiyatlarındaki bu sert çakılma yatırımcılarda “Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Gram altın daha ne kadar düşecek? Hangi fiyat aralığından alım yapmalıyım?” sorularını sordurtmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak alım için en uygun vaktin geldiğini söyledi. Yatırım yapmak isteyenlere kritik değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, gün verecek fiyatların yükseleceği tarihi açıkladı.

Altın neden düşüyor? Altın fiyatları ne kadar düşecek? Fiyatlar artacak mı? İşte altındaki son durum Altın fiyatlarındaki dalgalanma bugünde devam ediyor. Fiyatlardaki dalgalanma ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle dün kapanış saatlerinde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogramı 905 liraya kadar geriledi. Ons altında 1900 doların altına kadar geriledi. Peki altındaki düşüş devam edecek mi? Fiyatlardaki dalgalanma nasıl olacak? Altın neden düşüyor? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilen soruların cevapları…

Altın fiyatlarında sert düşüş! Gram altın kritik seviyeye indi: 28 Nisan 2022 güncel altın fiyatları Altın fiyatlarındaki düşüş trendi devam ediyor. Geçen haftadan itibaren düşüş eğilimine giren altın fiyatları, bugünde düşüşünü sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin son düşüşler olduğunu ve yatırımcıların Nisan ayının sonuna kadar yatırım fırsatların son bulacağını söylemişti. Piyasalara baktığımız zaman ise ons altın 1900 doların altına kadar inerken, gram altın uzun süre sonra 900 TL’nin altına düştü. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altın ne zamana kadar düşecek? İşte 28 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…