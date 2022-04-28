Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 2 aydan fazla bir süredir devam ediyor. Büyük yıkımın yaşandığı Ukrayna’ya BM Genel Sekreteri ziyarette bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın yoğun saldırıları ve yaşanan çatışmalar sonucu büyük yıkımın yaşandığı Ukrayna'nın Bucha, Irpin ve Borodyanka kentlerini ziyaret etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ukrayna'ya geçti. Genel Sekreter Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinden önce Rusya'nın yoğun bombardımanlarına maruz kalan bölgeleri ziyaret etti.

Guterres'in ilk durağı, Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka oldu. Rus hava saldırılarının verdiği hasarı yerinde gören Guterres, "Yıkılan binaları gördüğümde, ailemi şimdi yıkılan evlerden birinde hayal ediyorum. Torunlarımın panik içinde koştuğunu görüyorum" ifadelerini kullandı. "21. yüzyılda savaş bir saçmalık" diyen Guterres, "Savaş kötü ve bu durumları gördüğümüzde kalbimiz elbette hayatını kaybedenlerle birlikte, ailelerine başsağlığı diliyoruz. 21. yüzyılda savaşın kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Şuna bakın" diye konuştu.

’SUÇLARIN EN KÖTÜSÜNÜN SAVAŞIN KENDİSİ OLDUĞUNU UNUTAMAYIZ’

Sivil katliamlarda uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Bucha'ya geçen Guterres, bir kilisenin arkasında sivillere ait toplu mezarın bulunduğu yeri ziyaret etti. Gueterres, “Burada kapsamlı bir soruşturmanın ne kadar önemli olduğunu hissediyorsunuz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tamamen destekliyorum ve Rusya Federasyonu'na Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmayı kabul etmesi için çağrıda bulunuyorum. Ancak savaş suçlarından bahsettiğimizde, suçların en kötüsünün savaşın kendisi olduğunu unutamayız" şeklinde konuştu.

Guterres'in Borodyanka ve Bucha'dan sonra üçüncü durağı Irpin oldu. Harabeye dönen evleri gören Guterres, masum sivillerin "savaşın olduğu her yerde her zaman en yüksek bedeli ödediğini" görünce şaşırdığını söyledi. Guterres, Bucha ve Borodyanka'da olduğu gibi Irpin'de de Rusya'yı doğrudan suçlamadan veya eleştirmeden genel olarak savaştan bahsetti. Guterres, daha sonra Zelenskiy ile görüşmek üzere başkent Kiev'e döndü.

Büyük yıkım görüntülendi! Irpin harabeye döndü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Irpin kenti, Rusya'nın yoğun saldırıları ve şiddetli çatışmalar sonucu harabeye döndü.

Savaşın acı yüzü Ukrayna... İrpin ve Buça'da sokaklar cesetlerle doldu Ukrayna güçleri günlerdir sokaklardan ve araçlardan sivil insanlara ait cesetleri toplasa da Buça ve çevresinde hala bir sürü ceset yollarda bulunuyor. İrpin ve Buça kentlerinde sokaklarda çok sayıda patlamamış roket ve mayınlar da bulunuyor.