Türkiye Gazetesi

Tarihte Yahudi soykırımı olarak da Holokost, bir çok İsrailli için korku ve endişe unsuru olmaya devam ediyor.

Pnima hareketi tarafından yapılan araştırmada, halkın yüzde 47’sinin “bir daha asla yaşanmaz” denilmesine rağmen yeni bir Holokost yaşanmasından korktuğu ortaya çıktı.

Sonuçları Hayom gazetesinde yayımlanan araştırma kadınlarda korkunun daha fazla olduğunu gösteriyor.

GENÇLER DAHA ÇOK KORKUYOR

Holokost korkusu kadınlarda yüzde 55, erkeklerde ise yüzde 42.

Araştırmada bir başka ilginç husus da gençlerde korkunun daha fazla olması.

24 yaş altındaki İsraillilerin yüzde 24’ü yeni bir Holokost olacağı konusunda "çok endişeli" olduğunu ifade ederken bu oran 45 yaş üzerinde sadece yüzde 12.

Erdoğan'dan Uluslararası Holokost’u Anma Günü mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık ‘dur’ denilmelidir” dedi.

Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Holokost’u Anma Günü açıklaması Dışişleri Bakanlığı, tarihte emsali görülmemiş Holokost gibi elim bir gerçekliğe karşın halen antisemitizm ile İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi ayrımcı ideolojilerin kendilerine zemin bulması ve nefret temelli söylem ve suçlarda küresel boyutta artış yaşanmasının endişe verici olduğunu bildirdi.