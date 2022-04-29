Türkiye Gazetesi

2013 yılında Esad rejiminin en az 41 sivili çukura atarak katlettiği ve ardından ateşe verdiği görüntüler ortaya çıktı. İngiltere merkezli The Guardian'ın yayımladığı görüntülerde, Suriye istihbarat görevlisi olduğu iddia edilen Amjad Youssuf'un, elleri ve gözleri bağlı sivillere koşmalarını söyledikten sonra vurduğu görülüyor.

ÖNCE ALAY EDİP SONRA ÖLDÜRMÜŞLER

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler hakkında konuşan The Guardian'dan Chulov, videoya çekilen birçok vahşet görüntüsü gördüğünü ancak özellikle bu son görüntülerin kendisini şoke ettiğini, sivillerin ölüme doğru yürüdüğünü ve bazen ölümlerinden hemen önce alay edildiklerini anlattı.

Katliam için bu sivil grubun neden seçildiğini belirlemenin zor olduğunu söyleyen Chulov, hakim görüşün, o bölgedeki sivillere çok güçlü ve ölümcül bir mesaj gönderilmek istendiği ve bu mesajın “muhaliflerin tarafına geçmemeleri” şeklinde olduğunu belirtti.

GÖRÜNTÜLERİ SURİYELİ ASKER AVRUPA'YA KAÇIRMIŞ

Söz konusu görüntüler ise 3 yıl önce askere giden Suriyeli bir gencin bir rejim subayının bilgisayarını tamir ederken fark etmesiyle ortaya çıktı.

Tamir ettiği bilgisayarı inceleyen genç asker, katliamı belgeleyen bu görüntülerle karşılaşınca vahşete tepkisiz kalamamış ve öldürülme korkusunu yenerek, işlenen suçu uluslarası kamuoyuna duyurmak için Türkiye'ye kaçmış.

Türkiye'ye gelmeden önce Halep'teki muhaliflerin bölgesinden geçmek için Suriye rejiminden bir albaya 1500 dolar rüşvet veren genç asker, Türkiye'ye geçip oradan Fransa'ya giderek görüntüleri tanıştığı gazetecilere ulaştırmış.

Esad'dan Putin'e 30 bin savaşçı Suriye'yi iç savaşa sürükleyen Beşar Esad, Ukrayna'yı işgal etmeye çalışan Rusya'ya savaşçı gönderiyor. Putin'in her asker için 2 bin dolar maaş sözü verdiği öğrenildi

Esad rejimi tarafından evine atılan roketten soba yaptı Suriye'de yaşayan Alaattin Osman, Esad rejiminin 1 yıl önce düzenlediği saldırıda evinin ortasına düşen roketi sobaya çevirerek ailesini ısıtmaya çalışıyor.