Türkiye Gazetesi

Lübnan 2019 yılından bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor. Günlük hayatı felç eden kriz akaryakıt, ilaç, elektrik, su gibi temel ihtiyaç ürünlerini bile vurmuş durumda. Halk ise farklı ülkere göç etmek için pasaport kuyruklarına giriyor.

Ancak Lübnan İçişleri Bakanlığı, yüksek talep sonucu stokta defter kalmaması nedeniyle pasaport başvurularının askıya alındığını duyurdu.

PASAPORT BAŞVURULARI 10 KAT ARTTI

İçişleri Bakanlığına bağlı Genel Güvenlik Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren pasaport işlemleri için yeni randevu kabul edilemeyeceği, sadece mevcut başvurular üzerinden hizmet verileceği ifade edildi.

Açıklamada, pasaport başvuru merkezlerinde 2020’den bu yana çok yoğun işlem yapıldığı, pasaport almak isteyenlerin sayısının neredeyse 10 kat arttığı kaydedildi.

Yoğun başvuru nedeniyle pasaport defterinde sıkıntı yaşandığına işaret edilen açıklamada, tedarikçi firmanın talep edilen miktarda defter temin edemediği aktarıldı.

Ülkede 2019’dan beri yaşanan ekonomik kriz ve 20 saati bulan elektrik kesintileri nedeniyle birçok Lübnanlı daha iyi bir yaşam için başka ülkelere göç etmeye çalışıyor.

Lübnan'da şok! Ülkelerinin iflas ettiğini canlı yayında öğrendiler Lübnan Başbakan Yardımcısı Saadeh Al-Shami katıldığı bir televizyon programında, devletin ve Lübnan Merkez Bankası’nın iflas ettiğini açıkladı. Al-Shami, kayıpların devlet, Lübnan Merkez Bankası, bankalar ve mevduat sahipleri arasında dağıtılacağını ifade etti. Bu açıklamaların üzerine Başbakan Yardımcısı yaptığı açıklamayla Al-Shami'yi yalanladı.

Erdoğan: Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün olduğu gibi bugün ve yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.