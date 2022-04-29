Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük mavi elması olan De Beers Cullinan, müzayede evi Sotheby's'in Hong Kong'ta düzenlediği açık artırmada rekor fiyata satıldı. 15.10 karatlık elmas 57.5 milyon dolara alıcı buldu. 8 dakika süren açık artırmada dört alıcı elması almak için kıyasıya mücadele verdi.

İSMİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

Şirket tarafından alıcının ismi açıklanmazken, elması satın alan kişinin telefon üzerinden bağlandığı ve salonda bizzat bulunmadığı belirtilirken son anda 48 milyon dolarlık teklifi artırarak açık artırmayı kazandığı belirtildi.

EŞİ BENZERİ YOK

2021 yılında Güney Afrika’nın Cullinan madeninde bulunan elmasın rengi çok nadir bulunduğu belirtildi. Sotheby's tarihte sadece 10 karatın üzerinde 5 elmas satıldığını ve bunlardan hiçbirinin 15 karatı geçmediğini duyurdu.

REKOR KIRDI

Satılan değerli taşın 57.471.960 dolara alıcı bulduğu belirtilirken dünyanın en değerli elması 14.62 karatlık Oppenheimer Blue isimli elmastı. Bu elmas De Beers Cullinan'dan sadece 70 bin dolar daha pahalıya alıcı buldu. O elmas, 57 milyon 541 bin 779 dolara satılmıştı.

Burak Elmas’tan ibra hamlesi Genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas, itiraz süresinin son gününde mahkemeye gitti. Başkan “Bu dava seçimi etkilemeyecek” dedi.

Burak Elmas, seçime gidilmesi taraftarı: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım Mahkemenin tedbir kararı yarınki duruşmada değerlendirilecek. Tedbir kalkarsa seçim 30 Nisan’da olacak.

Burak Elmas'tan rica: Görev süreleri dolsun Yeni yönetimin de aynı sorunları yaşayacağını belirten Elmas "Azınlığın sesiyle yıpranmalarını değil çoğunluğun desteğiyle hizmet etmelerini sağlayalım" dedi.