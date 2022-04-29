Türkiye Gazetesi

ABD’nin Florida eyaletinde Hillsborough İlçesi Şerif Ofisi Denizcilik Birimi ekipleri ilçe açıklarında devriye gezerken batan bir tekne gördüler.

Teknede bir kişi, birkaç yüz metre uzakta da denizde amaçsızca salınan iki kişi gördüler.

TEK YELEK İKİ CANI KURTARDI

Ekipler, bir can yeleğine sarılan biri kadın iki kişiyi devriye botuna alarak kurtardı.

Kazazedeler ekibe minnet duygularını ifade ederken Şerif Chad Chronister, “Olay, denizcilik birimimizin önemini gösteriyor. Suda devriye gezmeselerdi olay çok farklı şekilde bitebilirdi” dedi.

Yaz mevsiminin gelişine dikkat çeken Chronister, “Bütün teknecilerden teknelerinin iyi durumda olduğundan emin olmalarını ve her zaman yeterli miktarda can yeleği bulundurmalarını istiyorum” diye konuştu.

Tunus'ta 4 tekne battı: 17 göçmen hayatını kaybetti Tunus'un Sfaks kenti açıklarında 4 teknenin batması sonucu 17 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği, 97'sinin kurtarıldığı belirtildi.

Lübnan'da 60 kişiyi taşıyan tekne battı Lübnan'ın Trablus limanında yasa dışı yollarla yolcu taşıyan ve içinde 60 kişinin bulunduğu tekne battı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.