Türkiye Gazetesi

İsrail’de Ben Gurion Havaliman’nda ABD’li bir ailenin bagaj kontrolü sırasında yanlarında getirdikleri patlamamış bomba panik ve korkuya yol açtı.

Aile yanlarında Golan Tepeleri’nde bulduklarını söyledikleri eski bir bombayla bagaja kontrolünden geçtikleri sırada gösterdiler. Havalimanı yetkilisi patlamamış bombayı görünce ortalık karıştı. Yetkililer havalimanının hemen boşaltılması için çağrıda bulundu. Tahliye duyurusu sonrasında havalimanında büyük panik yaşandı.

İsrail’de Ben Gurion Havaliman’nda, tahliye duyurusu sonrası büyük panik yaşandı.

Yahudi basınında yer alan haberde ise, Golan Tepeleri’ne gezi sırasında çocuklardan birinin bombayı bulduğu ve hatıra olarak eve götürmek için aldıklarını belirtti.

Havalimanı yetkilileri, güvenlik görevlilerinin sorgusunun ardından ailenin uçağa binmesine izin verildiğini söyledi.

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