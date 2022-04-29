Türkiye Gazetesi

Filipinler’in Bohol eyaletinde facia yaşandı. Çarşamba günü, Bohol eyaletine bağlı Loay bölgesinde bulunan nehrin üzerindeki Clarin Köprüsü çöktü. Polis tarafından yapılan açıklamada, köprünün çökmesi sonucu Avrupalı bir turistin de aralarında bulunduğu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Filipinler'in Loay bölgesinde bulunan nehrin üzerindeki Clarin Köprüsü çöktü. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en az 20 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi. Köprünün çökmesi sonucu nehre düşen 11 araç ise ekipler tarafından vinçle nehirden çıkarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ilk incelemelere göre köprünün aşırı yük nedeniyle çöktüğü ifade edildi.

Ermeni vahşetinin tanığı... Katliam köprüsü Anadolu, Ermeni çetelerin katliamlarına maruz kalan belgelerle dolu. Onlardan biri Kahramanmaraş’a bağlı Süleymanlı köyü. Çocuk ve kadınlar bile bugün “Kanlı Köprü” denilen köprüden atıldı.

35 bin lira harcayıp yaptığı köprü komşusunun itirazı üzerine yıkıldı Rize'de 35 bin lira harcayarak evine gitmek için yaptırdığı köprüye komşusu 1 yıl sonra itiraz edince köprü yıkılıdı