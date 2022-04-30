Türkiye Gazetesi

Aliyev, Azerbaycan’ın askerî ve savunma sanayii dâhil olmak üzere bütün alanlarda Türkiye ile müttefik olduğunu vurgulayarak ”Geçen yıl haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzaladığımız Şuşa Beyannamesi, kardeşliğimizin ve iş birliğimizin açık bir örneğidir. Şuşa Beyannamesi sayesinde Türkiye ile hem lafta hem de icraatta bir olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik” ifadelerini kullandı.Kafkasya’da yeni bir döneme adım atıldığını belirten Aliyev şunları söyledi: Kafkasya’da yeni bir dönemi, barış ve işbirliği çağını aktif olarak destekliyoruz. Son olarak, geçtiğimiz günlerde Ermenistan’dan olumlu bir cevap aldık. Ermenistan hükûmeti, Azerbaycan’ın öne sürdüğü beş maddeyi kabul etti. Bu, ikinci Karabağ Savaşı’ndan bir buçuk yıl sonra önemli bir işarettir.

Karabağ’da yaşayan Ermenileri Azerbaycan vatandaşı olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Aliyev “Karabağ’daki Ermenilerden şimdiden çok olumlu mesajlar alıyoruz. Azerbaycan vatandaşları olarak tüm hak ve özgürlüklere sahip olacaklarını ve güvenliklerinin garanti altına alınacağını yakında anlayacaklarını umuyoruz” dedi.

Karabağ Şehidi Azeri General Haşimov’un ismi tanker gemisinde yaşatılacak Yenilendikten sonra Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarında şehit düşen Azeri General Polad Hashimov’un ismi verilen Palmali Gemcilik’e ait tanker gemisi düzenlenen törenle denize indirildi. Tankerin ilk görevi savaş bölgesi Ukrayna’dan Türkiye’ye ay çiçek yağı getirmek.