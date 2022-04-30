Türkiye Gazetesi

Rusya’nın son teknoloji ile geliştirdiği ve “Sıçrayan Bomba” olarak adlandırılan akıllı uçan tanksavar mayın PTKM-1R ilk defa Ukrayna savaşında denendi. Kendini 30 metreye kadar fırlata bilen PTKM-1R, tanklara havadan patlayıcı atıyor.

SESLERİ KAYDEDEREK KARŞILAŞTIRIYOR

Yerde hedef tarama özelliğine sahip olan mayın, üst seviye ses tanıyabilen sensörlerle donatılmış durumda. Aynı zamanda kaydettiği sesleri karşılaştırarak sivillerle karşılaştığı zaman kendini aktif hale geçirmiyor.

TANKLARI SANİYELER İÇİNDE VURUYOR

Üst düzey teknolojilerle donatılmış olan mayın, 100 metre uzaklıktaki zırhlı araçları fark edebiliyor. Hedeflerinin mesafesine göre harekete geçen sensörlü mayın, hedef yaklaştığı zaman kendini fırlatarak tankı birkaç saniye içerisinde vuruyor.

UZMANLARDAN İLGİNÇ TESPİTLER

İngiliz basınına konuşan uzmanlar, PTKM-1R'ın ilk kez Ukrayna savaşında görüldüğünü açıkladılar. Teknik özellikleriyle ABD’nin geniş arazilerde kullanmak için ürettiği M93 Hornet mayınına benzediğini söylediler.

HAVA SALDIRILARINA KARŞI ZAYIF

Askeri uzmanlar, zırhlı araç teknolojisi geliştikçe ve tanklar daha sağlam hale geldikçe tanksavar silah sistemlerinin de giderek geliştiğine dikkat çekiyor. Tanklar, Ukrayna savaşında da görüldüğü üzere hava saldırılarına karşı daha zayıf oluyor.

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