Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi yaptığı açıklamada, hilalin bugün (cumartesi) görülemediğini, yarın (pazar) ise ramazan ayının bittiğini açıkladı.

Açıklamada, pazartesi gününün şevval ayının ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü olduğu belirtildi.

Katar, Kuveyt, BAE, Irak Sünni Vakfı ve Yemen'de de yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalarda, ramazan ayının son günü olarak 1 Mayıs Pazar gününün tespit edildiği ve 2 Mayıs Pazartesi günü ise şevval ayının ilk günü, yani bayram olduğu duyuruldu.

Ramazan Bayramı’nda beslenmeye dikkat: Bayramı hafif geçirmenizi sağlayacak 10 kural Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala uzmanlar uyarıyor. Ramazan ayında günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle tekrar eski haline dönüyor. Ancak kalabalık sofraların kurulduğu ve çeşit çeşit yemeklerin yapıldığı bayram sofralarına dikkat! ‘Hayır’ demek zor olsa da aşırıya kaçmamak gerekiyor. Peki, bayramda beslenme konusunda nelere dikkat etmeli? Uzmanı hem bayramda beslenmeye dair tüyolar verdi, sonrası için de öneriler sundu.

Uzmanı şimdiden uyardı: Ramazan Bayramı’nda aşırıya kaçmayın Ramazan ayının yarısı geride kaldı, bayram yaklaşıyor. Ramazan ayı boyunca öğün sayısının azalması ve beslenme düzeninde oluşan değişiklikler nedeniyle bayramda psikolojik olarak fazla yeme eğilimi söz konusu oluyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Çalışkan ise bayram ziyaretlerinde bulunacakları aşırı tatlı tüketimi konusunda şimdiden uyarıyor.