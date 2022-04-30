Türkiye Gazetesi

İsveç Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı yazılı açıklamada, dün Blekinge bölgesinin güneyinde bir Rus savaş uçağının İsveç hava sahasını ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu uçağın İsveç sınırlarını terk ederek geri döndüğü ve tüm sürecin fotoğraflandığı vurgulandı.

DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

İsveç Hava Kuvvetleri, 2 Mart'ta 4 Rus savaş uçağının Gotland Adası üzerinden uçarak İsveç hava sahasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

Pasifik'te gergin anlar: Rus savaş uçağı, ABD keşif uçağını geri püskürttü Pasifik Okyanusu'nda gergin anlar yaşandı. Rus savaş uçağı, Rusya sınırlarına yaklaşan ABD keşif uçağını engelledi.

Esir alınan Rus savaş uçağı pilotundan Putin'i zora sokacak itiraf Ukrayna ordusu tarafından düşürülen bir Rus savaş uçağının pilotu, vurmalarına dair emir verilen alanların sivil yerleşim yerleri olduğunu sonradan öğrendiklerini ve daha fazla can kaybına ulaşabilmek için kontrol edilemeyen bombalar kullandıklarını itiraf etti.