Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaş sürerken, Jolie'nin, Lviv kentini ziyaret ettiğine dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Birçok siyasetçi, aktör ve aktris Ukrayna’ya olan desteğini açıkça belli ederken, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna’nın Lviv kentine geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, bir kafede görüntülendi. Sade kıyafetiyle dikkat çeken Jolie, hayranlarıyla ile sohbet etti.

HAYRANLARIYLA SOHBET ETTİ

Maya Pidhorodetska isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sade kıyafeti ve sırt çantasıyla Jolie’nin Lviv’deki bir kafede hayranları ile sohbet ettiği anlara ait görüntüsünü paylaşarak, “Özel bir şey yok. Sadece Lviv. Kahve içmeye geldim. İşte Angelina Jolie. Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor” ifadelerini kullandı. Jolie, kendini görüntüleyen Pidhorodetska’nın kamerasına el sallamayı da ihmal etmedi.

SİRENLER ÇALINCA GÜVENLİ YERE KOŞTU

Kayıtlarda, dünyaca ünlü sinema oyuncusu Jolie'nin, Lviv'deki bir kafeye geldiği ve buradakilerle fotoğraf çekildiği görüldü. Şehir sokaklarında yürüyen Jolie'nin, sirenlerin çaldığı sırada güvenli yere koşması da görüntülerde yer aldı.

Jolie'nin savaş döneminde Ukrayna'yı ziyaret etmesi dikkati çekti.

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