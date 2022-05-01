Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü Suudi Arabistan’a gitti. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen Erdoğan, Riyad yönetimi ile temaslarda bulundu.

İngiliz basınından The Independent gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretini analiz etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere dikkat çeken gazete Suudi Arabistan’ın artan döviz rezervine de dikkat çekti.

Türkiye’ye yatırım konusuna dikkat çekildi "Bir diğer deyişle, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var." ifadesi yer aldı.

‘400 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR ELDE ETMESİ BEKLENİYOR’

Suudi Arabistan’ın yüksek enerji fiyatlarıyla bu yıl 400 milyar dolardan fazla gelir etme etmesi bekleniyor. Haberde, Suudi Arabistan’da döviz rezervlerinde artış yaşanmasına ve Türkiye’ye yatırım konusuna dikkat çekildi "Bir diğer deyişle, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yatırım yapacak sermayesi var." ifadesi yer aldı.

Riyad yönetiminin ittifakları ile olan ilişkilerine de dikkat çekildi. Suudi Arabistan yönetiminin tavrında, ABD ile yaşanan gerilimler nedeniyle değişikler olduğu ve Riyad yönetiminin ittifaklarını genişletmeye çalıştığı ifade edildi.

MISIR VE İSRAİL İLİŞKİLERİ HATIRLATILDI

Türkiye’nin Mısır ve İsrail ile ilişkilerini de genişletmek için adımlar attığı hatırlatıldı. Abu Dabi'nin, Türkiye'deki yatırımları desteklemek için 10 milyar dolarlık bir fon duyurduğu notu paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan, "Hiç kimsenin bizi bölmesine, birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, Kral Selman'ın davetlisi olarak Arabistan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un davetilisi olarak Suudi Arabistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan umre ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'da. Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'ye umre ziyaretinde de bulundu.