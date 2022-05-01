Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş 2 aydan fazla süreyi geride bıraktı. Batılı ülkelerden gelen yaptırımlara rağmen Rusya, Ukrayna’daki ilerleyişini sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle 24 Şubat’ta başlayan savaş devam ediyor. İngiliz medyası, Rus liderin kanser olduğunu ve ameliyat olacağını yazdı. Putin’den boş kalan koltuğa ise aday olarak Güvenlik Konseyi başkanı ve eski FSB başkanı Nikolai Patruşev aday olarak gösterdiği iddia edildi.

Vladimir Putin’in kansere bağlı bir ameliyat geçireceği yerine Güvenlik Konseyi başkanı ve eski FSB başkanı Nikolai Patruşev'e aday göstereceği iddia edildi.

NİSAN AYINDA PLANLANAN AMELİYAT ERTELENDİ

Haberde Putin’in yakın zamanda ‘kanser ameliyatı’ olacağı iddia edildi. Ameliyatın aslında Nisan ayının ikinci yarısı için planlandığı ancak ertelendiği iddia edildi.

PATRUŞEV'İ ADAY OLARAK İŞARET EDİYOR

Putin’in ameliyat ve iyileşme sürecinde yerine bakacak adayın ise Güvenlik Konseyi’nin başkanı ve eski istihbarat başkanı Nikoalai Patruşev’i düşündüğü iddia edildi. Patruşev’in Putin’i Kiev’deki neo-Nazileri temizlemek için ikna ettiği kaydedildi.

Pentagon’dan Putin’e rest! 160 kişilik ekip Ukrayna için eğitimlere başladı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim en üst seviyeye çıkmış durumda. Savaşta 66 gün geride kalırken ABD’den kritik bir hamle geldi. Pentagon Sözcüsü John Kirby açıklamalarda bulunarak, ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine radar ve topçu eğitimi dahil kritik askeri sistemler üzerine Almanya'da eğitim vermeye başladığını söyledi. Gerçekleştirilen eğitimlerin 160 kişilik Florida Ulusal Muhafız Birliği tarafından icra edileceğini belirten Kirby, yeni sistemler konusunda çalışmaların yapılacağını belirtti.

İngiltere'den Putin'in nükleer tehdidine cevap: Biz daha güçlüyüz Rus lider Putin'in nükleer silah tehdidine İngiltere'den cevap geldi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmadığını, buna karşı da caydırıcılıklarının olduğunu söyledi.