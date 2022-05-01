Türkiye Gazetesi

Sırbistan, yeni Çin füzeleri ile Rusya ve Batı'dan satın aldığı diğer askeri teçhizatı görücüye çıkardı. Sırp ordusundan 1000'den fazla askerin katıldığı ve 300'den fazla silahın yer aldığı "Kalkan 2022" programında, Sırp ordusu, yeteneklerini sergiledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan kendi ordusu ile halkını savunabilir. Bu, tüm Sırpların kalbini gururla dolduruyor." diye konuştu.

‘SIRBİSTAN KENDİ ORDUSU İLE HALKINI SAVUNABİLİR’

Başkent Belgrad yakınlarındaki Batajnica askeri havaalanında düzenlenen programda Çin insansız hava araçları, Rus MiG-29 savaş uçakları, Çin ve Fransız füzeleri tanıtıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan ordusuyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Sırbistan'ın savaşa hazırlık açısından çok ilerlediğini ifade eden Vucic, "Sırbistan kendi ordusu ile halkını savunabilir. Bu, tüm Sırpların kalbini gururla dolduruyor." diye konuştu.

Sırbistan'ın 2023'te Fransa'dan 12 Rafale savaş uçağı satın alacağını belirten Vucic, İngiliz Eurofighter Typhoon uçakları için de görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi.

Çin FK-3 hava savunma sisteminin de tanıtıldığı programa, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik de katıldı.



Sırbistan’dan Kosova’ya NATO tehdidi Sırplar "Kosova'nın NATO'ya alınmasıbizi kışkırtır" dedi.Vucic de"Kosova silahlandırılıyor" diye konuştu.

Bir ülke daha Bayraktar için sıraya girdi! Sırbistan Türk SİHA’ları için harekete geçti Rusya’nın saldırılara karşı savunma anlamında önemli başarılar yakalayan Bayraktar TB2 SİHA’lar dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Karabağ savaşındaki etkisiyle yıldızı parlayan Bayraktar TB2, önemli ülkeler tarafından yakından incelenmeye başlandı. En son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz aldığını belirterek Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklarını duyurdu. Bayraktar TB2 için heyecanlı olduklarını belirten Vucic, "Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.