Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlatmış olduğu işkal girişiminden bu yana ülkesini terk eden Ukraynalıların sayısı her geçen gün artıyor. Macaristan Başbakanı İç Güvenlik Başdanışmanı György Bakondi, kamu televizyonu M1'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan Macaristan'a günlük 8-12 bin kişinin giriş yaptığını ve 24 Şubat'tan bugüne kadar gelenlerin sayısının 650 bini aştığını belirtti. Macaristan'a gelenlerin sayısının 900 bine ulaşması bekleniyor.

20 BİNE YAKIN KİŞİ İLTİCA BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Macaristan'ın bugüne kadar mültecilerin bakımı için 40 milyar Macar forintinden fazla harcama yaptığını, Avrupa Birliği'nin (AB) ise bu meblağın sadece yüzde 2'sini karşıladığını kaydeden Bakondi, AB'nin daha fazla destek vermesini beklediklerini belirtti. Yabancılar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 24 Şubat'tan bugüne kadar Macaristan'da 19 bin 378 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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