Türkiye Gazetesi

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Geniş sivil polis koruması altında Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne gelen Paludan, çevredekilerin tepkilere aldırmadan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna devam etti.

POLİS TARAFINDAN KORUNDU

Polis, izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı. İslam ve Hz. Muhammed hakkında çirkin ifadeler kullanan Paludan, polis izin vermese de İsveç'in çeşitli yerlerinde Kur'an'ı Kerim yakmaya devam edeceğini söyledi. Paludan, dün de İsveç'in Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, yaptığı açıklamada, olaya tepki gösterdi.

Yüksel, "Müslümanların kutsal günü ramazan ayı ve arife günü ırkçı Paludan'a caminin kapısının önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktırıyorlar. Bu olay hiçbir demokraside olmayacağı gibi, hiçbir gelişmemiş ülkede de göremezsiniz. Bunun adı ifade özgürlüğü değil, nefret suçudur." ifadelerini kullandı.

2017'DEN BERİ PROVAKASYONLARI SÜRÜYOR

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor. Paludan, geçen yıl ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

Norveç'te Kur'an-ı Kerim üzerinden çirkin provokasyon! 10 gözaltı Norveç'te aşırı sağcı bir örgüt Kuran-ı Kerim yırtma provokasyonunda olaylar çıktı ve olaylar kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

İsveç polisi harekete geçti: Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a suç duyurusu İsveç polisi, Malmö kentinde, Paskalya tatilinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonu gerçekleştiren Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında "nefret suçu" işlemekten suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Dışişleri'nden İsveç’te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu kınadı.

Türk bilgisayar korsanlarından Kur'an-ı Kerim yakanlara tokat! Siteleri hacklendi Danimarka'da siyasi faaliyetlerini sürdüren aşırı sağcı Stram Kurs Partisi'nin lideri Rasmus Paludan tepkilerin odağında. İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada görüntüleri paylaşmıştı. Paludan'ın provokasyonu sonrası Türk hackerlardan tepki gecikmedi.

İsveç'te çirkin provokasyon! Irkçı politikacı Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yaktı! Daha önce Almanya'dan sınır dışı edilen Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan bu kez İsveç'in Linköping kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Müslümanların tepkisi çığ gibi büyürken, The Guardian'ın haberine göre çıkan olaylarda 3 polis yaralandı.