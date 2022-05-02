Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine yönelik 6 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.
CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Açıklamada, Erbil'in Habat ilçesi sınırlarına 6 roket düştüğü, saldırıda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada, ilk bilgilere göre roketlerin Musul'un Hemdaniye ilçesine bağlı Bartilla beldesi sınırlarından fırlatıldığı aktarıldı.
Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak artık PKK için güvenli değil “Artık bölgeye ağır silah bile taşıyamıyorlar. Çünkü burada kendilerini güvende hissedecekleri hiçbir yerleri kalmadı” diyen Tuğgeneral Abdullah Kılıçarslan, Suriye’deki PKK varlığı için de uyarılarda bulundu.
PKK'ya bir darbede Irak'tan! İki nokta ele geçirildi Irak’ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde, güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Terör örgütünün kontrolündeki iki kontrol noktası, Irak ordusunun kontrolüne geçti.