Türkiye Gazetesi

Son deprem haberi komşu Gürcistan'dan geldi. Gürcistan Dünya Bilimleri Enstitüsü ve Ulusal Sismik İzleme Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede yerel saatle 23.35'te 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyuruldu. Açıklamada, depremin merkez üssünün Kvemo-Kartli bölgesine bağlı Dmanisi kasabası olduğu ve başkent Tiflis'te hissedildiği kaydedildi.

Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem | Son depremler Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsviçreli bilim adamlarından korkutan deprem araştırması İsviçre’de yapılan yeni bir çalışma ile Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgeler tespit edildi. Türkiye'den iki şehir de en riskli bölgeler arasında yer aldı