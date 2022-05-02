Türkiye Gazetesi

Irak Kerkük'te Dakuk ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın federal gücüne ait kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 5 polis yaralandı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının kentin güneyindeki Vadi Şey bölgesinde Irak federal polis gücüne ait bir noktaya saldırı düzenlediğini belirtti. Kontrol noktasına otomatik silahlarla saldırdı düzenlendiğini belirten Nuri, saldırıda 5 polisin yaralandığını ifade etti.

Nuri, saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığını kaydetti.

DEAŞ'TAN TEMİZLENMİŞTİ

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Irak Türkmen Cephesi'nden uyarı: PKK, Kerkük için ciddi tehdit Türkmen lider Erşat Salihi, terör örgütü PKK’nın Kerkük’teki varlığının arttığını, şehir için ciddi tehdit oluşturduğunu belirtti.

Peşmerge'nin kirli Kerkük planı Peşmerge unsurları 2017 yılında çıkarıldığı Kerkük’te intikam hazırlığı yapıyor. Irak Türkmen Cephesi, silahlı eğitim verilen 10 bin militanın sokak olayları için hazır bekletildiğini ifade etti.