Türkiye Gazetesi

Çin, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nda meteoroloji gözlem kulesi kuracak. Çin Bilimler Akademisi Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü (ITP) Yardımcı Araştırmacısı Zhao Huabiao, Everest Dağı'nda gerçekleşecek proje ile ilgili bilgiler verdi.

“MUSON TAHMİNLERİNİ KOLAYLAŞTIRACAK”

Huabiao yaptığı açıklamada, "Tamamlandığında dünyanın en yüksek meteorolojik izleme istasyonu olacak. Dağın güney yamacında 8.430 metre irtifada bir istasyon var. Dağın güney ve kuzey yamaçları iklim açısından büyük farklılıklar gösterdiğinden, kuzey tarafında bu izleme istasyonunun inşa edilmesi son derece gerekliydi. Bilimsel araştırmamız açısından, Qinghai-Tibet Platosu'ndaki ekolojik çevredeki değişimler üzerinde çalışmamız için geçerli verileri elde edebiliriz. Ayrıca rüzgar yönündeki değişiklikler, rüzgar hızı ve bağıl nem gibi meteorolojik verilerle musonun ne zaman geleceğini bilebiliriz ve bu da muson tahminlerini kolaylaştırabilir" ifadelerini kullandı.

Everest Dağı.

UYGUN HAVA KOŞULLARI BEKLENİYOR

Hazırlık yapan bilim adamları, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki teçhizatın dağcılara dağıtılacağını söyledi. Dağcılardan her birinin görev sırasında taşıyacağı yük 7 kilogramdan fazla olmayacak. Halihazırda istasyonun kurulmasıyla görevli mühendisler tırmanış için en uygun havayı bekliyor.

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