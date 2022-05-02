Filipinler’in başkenti Manila yakınlarında Quezon City’deki Filipinler Üniversitesi yerleşkesinde bir evin 2'nci katında çıkan yangın hızla yayıldı.
Manila Times'ın haberine göre, yerel saatle 05.00 sularında çıkan yangında 6’sı çocuk 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin 2 saat boyunca yangını kontrol altına almak için mücadele ettiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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