Türkiye Gazetesi

'Sıfır vaka' politikası uygulayan Çin'in Şanghay şehri, Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiriyor. Şehirdeki Yaşlı Bakım Hastanesi önünde hazmat tulumlu morg görevlileri, teslim aldıkları hastanın yaşadığını fark etti. Morg görevlileri, sedye ile hastane dışına taşınan torbayı açıp içine baktıklarında yaşam işaretleri görünce hastayı getiren görevliyi uyardı. Ölmediği anlaşılan hasta yeninden içeri taşındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Putuo Yurttaşlık İşleri Bürosu, yaptığı açıklamada olayı doğrularken, ihmal sebebiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi. Açıklamada hastanın yeniden bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Kentte kapanma nedeniyle bakım hizmetlerinin sağlanmasında sıkıntılar yaşanıyordu.

Daha önce Puşi ilçesindeki Donghay Yaşlı Bakım Hastanesi'nde çok sayıda hastanın, bakım eksikliğinden yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

SALGIN PEKİN'E SIÇRADI

20 milyonu aşkın şehir sakini uzun bir süre sıkı karantina şartları altında yaşadı. Pozitif çıkan vaklar çocuk ve bebekler de dahil karantina merkezlerinde götürüldü. Sıkı tedbirlerle Covid-19 vaka sayılarında düşüşler yaşanırken kademeli gevşetme de gündemde. Ancak salgın Çin'in başkenti Pekin'e sıçramış durumda, önümüzdeki günlerde salgının boyutuna göre sıkı karantina önlemlerinin alınması bekleniyor.

Öldü sanılan adam morgda uyandı Morgda sedye üzerine bekletilen ceset uyanıp ayağa kalktığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Öldü sanılan çocuğu çobanlar toprağa gömerek kurtardı Ağrı’da elektrik direğinin üzerindeki kuş yuvasını görmek için tırmanan 9 yaşındaki Mert Artan elektrik akımına kapıldı. Direkten düşen çocuğun imdadına yetişen çevredeki çobanlar, öldü sanılan çocuğun vücudunu üzerindeki elektrik enerjisini atması için toprağa gömerek kurtardı.