Türkiye Gazetesi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 23 bin 800 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1048 tank kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Rus ordusu, toplamda 23 bin 800 asker kaybetti ve 194 uçak, 155 helikopter, 1048 tank, 2 bin 519 zırhlı araç, 459 top, 152 roketatar sistemi ve 80 hava savunma sistemi imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Rusya'nın savaş zayiatını açıkladı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun savaşın başından itibaren kaybını açıkladı. Rusya, 20 bin 800 asker, 169 uçak, 150 helikopter ve 802 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Rusya'nın yeni hedefini açıkladı! Tanklar Donbas için harekete geçti Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 49 gündür devam ediyor. Rus ordunun Ukrayna’nın başketi Kiev’e kadar ilerleyişi sonrası bölgede yoğun çatışma yaşanmıştı. Ukrayna halkı Kiev’de büyük bir direniş göstererek haftalarca süren kuşatmaya rağmen Ruslar kenti düşüremedi.