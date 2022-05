Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Rusya’nın başlattığı savaş sebebiyle Ukrayna’da 600’ü aşkın Müslüman can verdi. 200 binden fazlası yaşadığı bölgeleri terk etmek zorunda kaldı. Kırım Müftüsü Ayder Rüstemov bu bayram acı ve sevinci aynı anda yaşadıklarını söyledi. Mariopul Kanuni Sultan Süleyman Camii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hacıoğlu ise başta Sultan Süleyman Camii olmak üzere onlarca caminin vurulduğunu, her şeye rağmen bayram geleneğini yaşatma mücadelesi verdiklerini anlattı. Kırım Müftüsü Ayder Rüstemov “Bayramı bombardıman altında idrak ediyoruz. Hayattayız ve Allah bize bayramı görmeyi nasip etti. Biz de her şeye rağmen şükrediyoruz. Birkaç ay önce ‘Dünyanın en güçlü ordusu geliyor. Sizi mahvedecek’ diyorlardı. Biz de onlara ‘Yaşatan, öldüren, yalnızca Allahtır’ şeklinde cevap vermiştik. 2 ayı geride bıraktık ve Rusya hiçbir hedefine ulaşamadı. En büyük gücün Allah olduğunu dünya bir kez daha gördü” sözleriyle duygu ve düşüncelerini paylaştı.

CAMİLER CEMAATSİZ

Ukrayna’da sıcak savaşın en şiddetli yaşandığı Donbass’a bağlı Mariupol’de 2007 yılında ibadete açılan Kanuni Sultan Süleyman Camii, savaşın ve şiddetin en fazla hissedildiği kutsal mekân oldu. Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, “400 kişilik camimizi harabeye çevirdiler. Kubbe, minare ve cami duvarları roket ve mermi izleri ile dolu. Ermeni askerlerden oluşan özel bir birlik camiye gelerek bahçedeki ağaçları bile taradı’ dedi.

KIRIM'A HASRETİZ

Kırım Tatar Millî Meclisi Üyesi Gülnar Bekirova’nın bu savaşa dair en büyük üzüntüsü yıllardır yaşadığı Kırım sınırından sürülmesi olmuş. Bekirova “Kırım’da bayram bir başkadır. Biz Ukrayna’ya zorla göç ettirilmiştik. Fakat Kırım sınırında olduğumuz için aziz vatanın kokusunu alıyorduk. Ruslar, sekiz yıl sonra bizi bundan da mahrum edip çıkardılar” ifadelerini kullandı.

