Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın en ilerici şehri olarak bilinen Herat’taki sürücü belgesi veren kurum ve kuruluşlara Taliban tarafından sözlü uyarı yapıldı. Söz konusu yerler, kadınlara ehliyet vermemeleri konusunda sözlü uyarı aldıklarını doğruladı.

AFP'ye konuşan Herat'taki sürücü okullarından sorumlu Trafik İdaresi Enstitüsü Başkanı Can Ağa Açakzay, kadınların şehirde araba kullanmalarını engellemeye yönelik değil, ama kadın sürücülere ehliyet vermeyi durdurmak için sözlü talimat aldıklarını belirtti.

‘EĞİTİM VE EHLİYET VERMEYİN’

Sürücü kursu sahibi Adile Adil ise 'Taliban'ın şimdiki ve gelecek kuşakların annelerinin sahip olduğu fırsatlardan mahrum kalmaları için uğraştığını' söyledi. 29 yaşındaki kadın eğitmen, "Bize kadınlara eğitim ve ehliyet vermememiz söylendi" ifadelerini kullandı.

Direksiyonun başına geçip ailesine bayram hediyeleri almak için pazara giden Şeyma Vefa, bir Taliban militanına, 'taksi şoförüyle yolculuk etmektense kendi aracında gitmenin daha rahat olduğunu söylemek zorunda kaldığını' belirtirken kardeşinin ya da kocasının eve gelmesini beklemeden ailesini arabasıyla doktora götürebilmesinin gerekliliğini de sözlerine ekledi.

Yıllardır otomobil kullanan bir kadın olan Fereştah Yakubi ise hiçbir aracın üzerinde sadece erkeklere ait diye yazmadığının altını çizerek “Aslında bir kadının kendi aracını kullanması çok daha güvenli" dedi.

RESMİ TALİMAT VERİLMEDİ

Taliban, ulusal çapta yazılı kararnameler yayımlamak yerine yerel makamların bazen sözlü olarak ferman çıkarması yönünde hareket ederken, bölgenin enformasyon ve kültür idaresinden sorumlu Naim el Hak Hakkani de resmi talimat verilmediğini söyledi.

Taliban, TikTok ve PUBG'yi yasaklayacak Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, TikTok uygulaması ve PUBG oyununu yasaklama kararı aldı. Gerekçe ise bu uygulamaların gençlerin gelişimini etkilemesi.

Taliban birliklerine lunapark yasağı Afganistan'da Taliban birliklerinin görev başındayken silah ve üniforma ile lunaparka giderek eğlenmelerini yasakladı.