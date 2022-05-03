Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı’ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada, Putin'in telefon görüşmesinde Macron’u yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Açıklamada, “Avrupa Birliği’ne (AB) üye devletlerin Ukrayna güvenlik güçlerinin savaş suçlarını görmezden gelmelerine, Donbas’taki şehir ve kasabalara yönelik yoğun bombardıman ve bunun sonucunda sivillerin ölmesine dikkat çekildi. Batı'nın Ukrayna’ya silah tedarikini durdurmanın yanı sıra Kiev makamları üzerinde uygun bir etki uygulayarak bu vahşeti durdurmaya yardımcı olabileceği kaydedildi” ifadeleri kullanıldı.,

RUS TARAFI DİYALOĞA AÇIK VURGUSU YAPILDI

Ukrayna ile müzakereler hakkında Putin’in, Kiev'in tutarsızlığına ve ciddi çalışmalara hazırlıksız olmasına rağmen Rus tarafının hala diyaloğa açık olduğu vurgulandı. Açıklamada “Fransız tarafı, ortaya çıkan küresel gıda güvenliğini sağlama sorunuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda Vladimir Putin, bu konudaki durumun öncelikle Batılı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle karmaşık olduğunu vurgulayarak küresel lojistik ve ulaşım altyapısının engelsiz işleyişinin önemine dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.

Macron, yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçildi Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Emmanuel Macron, Le Pen'i geçmeyi başararak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

Macron’un Rusya sözleri Ukrayna’yı kızdırdı: Kardeş dediğin çocukları öldürmez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "Rusya ve Ukrayna kardeştir" açıklamasına tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, "Kardeş dediğin çocukları öldürmez" açıklamasını yaptı.