Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde hava sıcaklığı son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Eyalette aşırı sıcaklar 25 kişiyi canından etti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2022’de mayıs başına kadar 381 sıcak hava çarpması vakası görüldüğü bildirildi.

OKULLAR KAPATILDI

Son haftalarda Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere alt kıtanın pek çok yerinde hava sıcaklıkları tehlikeli derecede yüksek seviyelerde seyrediyor. Hindistan'ın başkenti Delhi'de 28 Nisan'da hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıkmıştı. Ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde okullar bir haftalığına kapatılırken ülkede pek çok bölgede sıcaklık 45 dereceyi geçmişti.

Sıcaklık artıyor, yağış geliyor: Uzman isim '1 hafta süre var' diyerek uyardı Meteoroloji'nin 22 Nisan hava durumu tahmin raporuna göre; gün içerisinde yurt genelinde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 5 derece kadar yükselirken, yarın ise İstanbul dahil Marmara bölgesinde sağanak bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Karadeniz bölgesini işaret etti, tarih vererek 'taşkın' konusunda uyarıda bulundu.

Hava sıcaklığı aniden düştü, sahil bomboş kaldı Antalya’da geçtiğimiz hafta 25 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün 12 dereceye kadar düşünce, dünyaca ünlü sahil bomboş kaldı.