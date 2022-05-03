Türkiye Gazetesi

İsrail'de Mescid-i Aksa provakasyonları bitmek bilmiyor. Bu defa da "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, "İsrail Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 5 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi konusunda çağrıda bulundu. Grup yaptıkları açıklamada sabah ve akşam olmak üzere iki aşamada baskın düzenleneceği bildirdi.

İKİ AŞAMALI BASKIN

"Tapınak Örgütleri" adlı fanatik gruptan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya işaret edilerek "5 Mayıs Bağımsızlık Günü'nde Tapınak Dağı'nda kutlama yapılması" istendi.

Açıklamada, sabah ve akşam olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek "kutlamalarda", "İsrail bayrağı açılarak milli marşın seslendirileceği" ifade edildi.

FKÖ'DEN TEPKİ

Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söz konusu çağrıya tepki gösterdi.

Şeyh, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı çekilerek milli marş söylenmesi halinde bunun Filistinlileri, Arapları ve Müslümanları apaçık tahrik etme anlamına geldiğini kaydetti.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Şeyh ayrıca Yahudi yerleşimcilerin bu tehditlerini "Harem-i Şerif'i bölmek için fanatik, ırkçı eylemlerin sürdürülmesi ve bölgede din temelli bir çatışma çıkarılma çabası" olarak değerlendirdi.

İsrail ordusundan ise fanatik Yahudi grubun bu çağrısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mescid-i Aksa, ramazanın başından itibaren İsrail polisinin baskın ve müdahaleleriyle gündeme gelmiş, çıkan olaylarda onlarca kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

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