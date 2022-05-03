Türkiye Gazetesi

Ukrayna’daki katliam gibi kazada 16 kişi canından oldu. Rivne kentindeki Dubensky ilçesine bağlı Sitnoye köyü yakınlarındaki yerel saatle 16.20’de Kiev-Chop karayolunda akaryakıt yüklü kamyon, otobüs ve bir otomobilin karıştığı feci bir kaza meydana geldi.

Ulusal Polis tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın etkisiyle kazada araçların alev aldığını belirtilerek, ilk belirlemelere göre kazada 16 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Mısır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Mısır'ın Asuan kentinde turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü Fransız, 1'i Belçikalı 10 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Meksika’da katliam gibi kaza Meksika'da minibüsün otoyoldan çıkarak devrilmesi üzerine, 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.