Türkiye Gazetesi

Kanada'da 100 yaş ve üstü Kanadalıların sayısı 1971'de 1.065 iken, 2021’de 9.545’e yükseldi. Asırlık ömür süren bu kişilerin 7.715’i kadınlardan oluştu. Kanada İstatistik Kurumu “1971'de her 100 bin kişiden sadece 4,9'u 100 yaş veya üzeriydi. 2021’de ise bu oran 100 binde 25,8’e çıktı” açıklamasında bulundu. Bunun yanı sıra ülkenin iş gücü ordusu da yaşlandı. 2016’da, 65 yaş ve üstü nüfusu, 15 yaş ve altındakilerden 96 bin fazlaydı. Bu sayı, sadece beş sene sonra bir milyonu aştı. Önümüzdeki 20 sene içinde, Kanada’nın yaşlı nüfusunun yüzde 68 oranında artacağı düşünülüyor.

Dünyanın en yaşlı insanı Kane Tanaka hayatını kaybetti Dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen Japonya vatandaşı Kane Tanaka, 119 yaşında hayatını kaybetti. Tanaka, geçen yıl kendisi için düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde 120 yaşına dek sağlıklı kalmayı hedeflediğini belirtmişti.