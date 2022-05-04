Türkiye Gazetesi

Çam kese kurdu, Belçika ve Hollanda'da son yollarda en büyük doğa problemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Tırtıllar, özellikle kızılçam ağaçlarının öz suyunu emip yapraklarını yiyerek zayıflamasına sebep oluyor. Tüyleri yakıcı etkiye sahip olan kurtlar, insanlarda da cilt problemlerine yol açıyor. Bu iki ülkede uzmanlar “Ormanlık alanlara gitmeyin” diye sık sık uyarılarda bulunuyor.

Belçika'nın Antwerp ve Limburg eyaletleri, bu dertten kurtulmak için Türkiye'nin kapısını çaldı. Eyaletler, biyolojik mücadele kapsamında Türkiye'den 100 adet Calosoma sycophanta ithal etti.

‘Terminatör böcek’ diye bilinen bu canlılar, kese kurdunun yumurtalarını yiyip ortadan kaldırıyor. Diğer canlılar için ise bir tehdit oluşturmuyor. Türkiye'de biyolojik mücadele amacıyla laboratuvarlarda yetiştirilen ‘Terminatörler’, tabiatın kendini dengelemesine yardım ediyor.

Yeni salgın uyarısı: "Bazı işaretler alıyoruz, böceklerden bulaşıp tüm dünyaya yayılabilir" Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un ardından ortaya çıkabilecek salgın hastalıklarla ilgili konuştu. DSÖ ve bünyesindeki Küresel Bulaşıcı Hastalıklar Hazırlık Ekibi, sinek ve kene gibi canlılardan bulaşacak yeni bir hastalığın küresel bir salgın boyutuna ulaşabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, koronavirüsten sonraki küresel salgının böceklerden bulaşan virüsler kaynaklı olabileceğini söyledi.