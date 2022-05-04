Türkiye Gazetesi

Rusya 24 Şubat’ta başlattığı saldırının ardından Ukrayna’ya diz çöktürmek için her yolu deniyor. Ukrayna’nın insan hakları başkanı Lyudmyla Denisova “Rusya füze saldırılarıyla tahıl depolarını hedef alıyor. Rus ordusu, ülkemizde kıtlığa sebep olmak için planlı olarak buraları vruyor” dedi. Son dönemde Ukrayna’dan gelen haberler, Denisova’nın açıklamalarını doğrular nitelikte:

> Herson bölgesinde Rus güçleri Novooleksiyivka köyündeki bir tahıl deposunu boşalttı ve bütün tahılı, işgal altındaki Kırım’a götürdü.

> Ukrayna Başsavcılık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre Rus güçleri, Zaporijya şehrinde 61 ton buğdayı çaldı.

> Rus askerleri, Kamianka-Dniprovska şehrindeki bir tarım şirketinin deposundaki mahsulü kamyonlara yükleyerek götürdü.

> Melitopol’den çalınan ve aralarında biçerdöverlerin de bulunduğu 27 tarım cihazı çalınarak Çeçenistan’a götürüldü. Üzerlerindeki GPS cihazı sayesinde biçerdöverlerin nerede olduğu tespit edildi.

> Dünyanın birçok ülkesi için arzı önemli olan yaklaşık 4,5 milyon ton tahıl, Ukrayna limanlarında bloke edildi. Rus filosunun limanları kapatması sebebiyle bu ürünleri ihraç edilemeyecek.

Ukrayna Lviv'de patlama oldu Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, kentte patlama olduğunu bildirdi.

Ukrayna savaşın 69 günlük bilançosunu açıklandı Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 24 bin 200 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1062 tankını kaybettiğini bildirdi.