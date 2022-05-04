Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Basyan, Zap, Gara, Metina ve Avaşin gibi terör PKK’nın işgal altında olan bölgelere yönelik kapsamlı operasyonu Sincar’ı da hareketlendirdi. Türkiye’nin kritik noktalarda kaydettiği ilerleme sonrası Irak Savunma Bakanlığı bürokratları, Genelkurmay’dan üç general, Irak İstihbaratı, Haşdi Şabi yöneticileri, KYB ve KDP temsilcileri bölgede PKK elebaşılarının da katıldığı gizli bir toplantı düzenledi. Görüşmede Irak Savunma Bakanlığı bürokratları bölgede YBŞ tabelası altında örgütlenen PKK yönetimine “Bölgeyi terk edin. Aksi takdirde Türklerin yeni hedefi Sincar olacak” diyerek 9 Ekim’de yapılan Sincar Mutabakatı’nı hatırlattı. Terör örgütü çekilmeyi reddetti ve kontrol noktalarında başlayan gerilim çatışmaya dönüştü. İran’ın yoğun çabası sonrası taraflar çatışmayı durdurdu, Irak ordusu ele geçirdiği noktalardan çekildi.



Sincar'da, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmanın ardından ilçeden yaklaşık 700 ailenin civar şehirlere göç ettiği bildirildi.

İRAN’IN AMACI SINIRDA KONTROLÜ SAĞLAMAK

Gazetemize konuşan Irak Savunma Bakanlığı yetkilisi, bölgede yaşananlara ilişkin şu bilgileri verdi:

Tahran’ın hedefi, Sincar’ı Haşdi Şabi’ye teslim etmek. Bununlar birlikte Musul-Telafer başta olmak üzere bütün Türkmeneli’de askerî, siyasi, ekonomik ve dini-mezhep gücünü artırmak. Diğer yandan da Duhok aksından Türkiye sınırına inmek istiyorlar. Planın anahtar unsuru olan ve Irak ordusuna entegre edilen Haşdi Şabi üzerinden Türkiye sınırında kontrol sağlamak istiyorlar. Bu yolla da hem Suriye hem de Irak konusunda Türkiye’ye baskı kurmayı hedefliyorlar. Kendilerine ait 530 kilometrelik sınıra 380 kilometrelik Irak’ı da eklemeye çalışıyorlar. Bu plan aynı zamanda Irak ordusu kamuflajı ile yapıldığı için Türkiye’nin bölgeden çıkarılması için de önemli bir hamle niteliği taşıyor. TSK’nın terör amaçlı başlattığı tüm askeri girişimlere Bağdat yönetiminden çok İran ve Irak’ta görevli askerî, sivil temsilcileri tepki gösterdi. Tahran’a bağlı Haşdi Şabi ise çok açık biçimde Türkiye’yi tehdit etti.

PKK'LI TERÖRİSTLERİ MAAŞA BAĞLADILAR

İran'ın Sincar’ı kontol etme amaçlı ilk hamlesi bölgeyi işgal eden ve Sincar Koruma Birliği, (YBŞ) paravan yapılanması adı altında faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri lokal güvenlik gücü ismiyle maaşa bağlamak oldu. Bu yolla önce 600 daha sonra ise 800 bölücü terörist Bağdat’tan maaş almaya başladı. Haşdi Şabi bünyesinde gösterilen bu teröristlere 400 ila 550 dolar arasında aylık ödeniyor. Sincar ilçesi merkezle birlikte kuzeyde Sunoni ve Dokri-Hıttin olmak üzere üç bölgeden oluşuyor. Türkiye’nin zaman zaman hava operasyonları ile vurduğu bölge, PKK’nın Kandil-Suriye sevkiyatında önemli yer tutuyor. Suriye sınırında bulunan Sincar aynı zamanda insan, silah, uyuşturucu kaçakçılığı açısından da PKK’nın en önemli gelir ve lojistik kanalı durumunda. ABD arabuluculuğunda 9 Ekim 2020 yılında yapılan Sincar anlaşmasında tüm harici unsurların bölgeden çıkarılması ve KDP Peşmergeleri ile birlikte kontrolün Irak ordusuna devri konusunda anlaşma sağlanmıştı. Öte yandan Irak ordusu, bölgedeki son operasyonlarda Alman ve Slovak kökenliler başta olmak üzere yabancı teröristlerin PKK saflarında sağ ele geçirildiğini duyurdu.

Sincar’da PKK gerginliği! SİHA’ların nokta operasyonu ile öldürülen teröristin heykelini Sincar’a dikmeye çalıştılar. Engellenen girişim sonrası PKK ve Bağdat güçleri arasındaki gerginlik bazı bölgelerde çatışmaya dönüştü.

Sincar'dan Suriye'ye militan sevkiyatı Terör örgütü PKK, Irak'ta işgal ettiği sınır ilçesi Sincar’dan Suriye’ye militan, silah ve cephane sevk ediyor. Sivil araçlarla ve 25-30 kişilik gruplar hâlinde sınırı geçen Haşdi Şabi ve PKK militanlarının sayısı 1500’ü aştı.